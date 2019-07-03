Покупатель с пистолетом: житель Тюмени устроил стрельбу в ТЦ

Трое посетителей что-то не поделили. О пострадавших и жертвах не сообщается

В Тюмени в торговом центре "Кристал" послышались громкие выстрелы. Один из посетителей пришел в здание с пневматическим пистолетом.

По сообщению МВД по Тюменской области, между собой что-то не поделили трое мужчин. Один из участников потасовки достал пневматический пистолет и сделал несколько выстрелов вверх. После чего вся компания ретировалась.

Посетители ТЦ были эвакуированы. По предварительным данных, жертв и пострадавших нет.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего и выясняют, кто устроил стрельбу.

"Информация, размещенная в социальных сетях о возможных заложниках и пострадавших, не соответствует действительности",

– предупредили в пресс-службы регионального ведомства.

На месте ЧП дежурят медики. За помощью пока никто не обращался, передает ТАСС со ссылкой на департамент здравоохранения Тюменской области.