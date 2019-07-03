Покупатель с пистолетом: житель Тюмени устроил стрельбу в ТЦ

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В Тюмени в торговом центре "Кристал" послышались громкие выстрелы. Один из посетителей пришел в здание с пневматическим пистолетом.
По сообщению МВД по Тюменской области, между собой что-то не поделили трое мужчин. Один из участников потасовки достал пневматический пистолет и сделал несколько выстрелов вверх. После чего вся компания ретировалась.
Посетители ТЦ были эвакуированы. По предварительным данных, жертв и пострадавших нет.
Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего и выясняют, кто устроил стрельбу.
"Информация, размещенная в социальных сетях о возможных заложниках и пострадавших, не соответствует действительности",
– предупредили в пресс-службы регионального ведомства.
На месте ЧП дежурят медики. За помощью пока никто не обращался, передает ТАСС со ссылкой на департамент здравоохранения Тюменской области.
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