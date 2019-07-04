Пожилую женщину смертельно ранило осколком пиротехнического снаряда

Один человек погиб и трое получили ранения во время праздничного фейерверка, приуроченного к Дню независимости Белоруссии. Об этом сообщили в Министерстве обороны республики.



"Комиссией Министерства обороны совместно со Следственным комитетом устанавливаются причины получения травм гражданами в период проведения салюта в Минске. В результате пострадали четыре человека, в том числе женщина, получившая травмы несовместимые с жизнью",

– сообщается на сайте ведомства.

В Минобороны выразили соболезнования родственникам погибшей и отметили, что заряды, которые применялись в ходе салюта, применялись и ранее, отмечает РИА ФАН.

В Министерстве здравоохранения Белоруссии привели другие сведения о пострадавших. По данным ведомства, пять человек были госпитализированы, еще трое обратились в больницы города самостоятельно из-за травм, полученных во время салюта. На сегодняшний момент в стационаре остаются два человека, угрозы для их жизни нет, сообщает РИА "Новости".

Накануне вечером в социальных сетях появились сообщения о том, что около 22:20, когда начался салют в парке Победы, присутствующие заметили лежащую на асфальте женщину. Приехавшая скорая помощь ее забрала. Позже в Следственном комитете Белоруссии сообщили, что женщина 1955 г. рождения, наблюдавшая за салютом на берегу реки Свислочь, была ранена осколком от пиротехнического снаряда. Несмотря на своевременно оказанную помощь, она скончалась.

По факту смертельного случая возбуждено уголовное дело, сообщает телеканал"360".

Салют в честь Дня независимости Белоруссии в Минске запустили с шести огневых позиций. Одна из них находилась за стелой "Минск – город-герой", у которой прошел военный парад, театрализованное и музыкальное представление.