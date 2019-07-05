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ОПГ с киллером в штате: в Крыму схватили главаря банды жестоких убийц

Фото: мвд.рф
Преступная группировка орудовала в "лихие 90-е"

Задержаны лидер и пятеро участников вооруженной команды, которые, по версии следствия, промышляли бандитизмом. На счету "братвы" девять резонансных убийств.  

Предполагаемый главарь криминальной структуры попался в Крыму, где жил 7 лет вместе с семьей. Его сообщников разбросало по разным городам России. Их схватили в Москве. Кирове и Чите, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Известно, что преступная группировка орудовала с 1995 по 1999 годы. Ее лидер еще в начале "лихих 90-х" занимался железнодорожными перевозками, "крышевал" один из вокзалов столицы и был не последним человеком в бандитской Москве, но решил не останавливаться на достигнутом.   

Чтобы укрепить свой авторитет среди местных бизнесменов, а также предпринимателей Читинской области, бандит набрал команду, где был "штатный" киллер. 

"Преступления совершались с использованием огнестрельного оружия: автомата Калашникова, пистолета системы Токарева, пистолета Макарова, Вальтера и пистолет-пулемета модели "Кедр", которые члены группы хранили в тайниках, оборудованных в квартирах и гаражах в различных городах России,

– говорится в сообщении Волк, которое распространила пресс-служба МВД.

Между тем шестерым участникам ОПГ уже предъявлены обвинения в убийстве пока 10 человек. Пять их жертв обнаружены в Читинской области, остальные – в Москве. В СК заявили, что в банду входило не менее 10 человек, среди которых был киллер.   

Ксения АНДРЕЕВА
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