Нибиру
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ЧП случилось недалеко от поселка Джубга. По первоначальным данным, после того, как прогулочное судно перевернулось в сотне метров от берега, спасти удалось 18 человек. Их уже подняли из воды. Сообщается об одной пострадавшей – в реанимации находится женщина. Судьба двоих пассажиров судна пока неизвестна – их ищут спасатели. Об этом пишет телеграм-канал "Раньше всех. Ну почти".
Между тем источник ТАСС уточняет, что в Черном море опрокинулся катамаран.
"На борту катамарана находились 20 человек, 18 из них доставлены на берег, в том числе четверо детей. Одна женщина в тяжелом состоянии. Судьба двух человек пока неизвестна",
– заявил представитель экстренных служб.
По уточненной информации, на борту судна было 43 человека, передает ТАСС со ссылкой на МЧС.
"37 человек доставлены на берег", – сообщили в пресс-службе ведомства. Еще шестерых, по сообщениям очевидцев, подобрали оказавшиеся неподалеку суда. Сейчас этих пассажиров ищут.
Сведения о случившемся пока разнятся. Так, по информации телеграм-канала Life Shot, жертвами ЧП стали две женщины. Медикам не удалось их спасти. Данные о погибших подтвердил РИА Новости директор пляжа. По его словам, судно могло быть перегружено.
От огня пострадали 2 человека