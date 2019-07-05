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В Черном море перевернулось судно

Фото: www.globallookpress.com
На борту было 43 человека

ЧП случилось недалеко от поселка Джубга. По первоначальным данным, после того, как прогулочное судно перевернулось в сотне метров от берега, спасти удалось 18 человек. Их уже подняли из воды. Сообщается об одной пострадавшей – в реанимации находится женщина. Судьба двоих пассажиров судна пока неизвестна – их ищут спасатели. Об этом пишет телеграм-канал "Раньше всех. Ну почти".

Между тем источник ТАСС уточняет, что в Черном море опрокинулся катамаран.

"На борту катамарана находились 20 человек, 18 из них доставлены на берег, в том числе четверо детей. Одна женщина в тяжелом состоянии. Судьба двух человек пока неизвестна",

– заявил представитель экстренных служб.

По уточненной информации, на борту судна было 43 человека, передает ТАСС со ссылкой на МЧС.

"37 человек доставлены на берег", – сообщили в пресс-службе ведомства. Еще шестерых, по сообщениям очевидцев, подобрали оказавшиеся неподалеку суда. Сейчас этих пассажиров ищут.

Сведения о случившемся пока разнятся. Так, по информации телеграм-канала Life Shot, жертвами ЧП стали две женщины. Медикам не удалось их спасти. Данные о погибших подтвердил РИА Новости директор пляжа. По его словам, судно могло быть перегружено.

Кристина ЧЕРНИКОВА
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