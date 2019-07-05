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Житель Красногорска ограбил торговый центр

Парень умудрился обчистить магазин на 90 тысяч рублей

Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

В деревне Путилково задержали 21-летнего молодого человека, который, по версии следствия, обворовал один из сетевых магазинов местного ТЦ. Злоумышленник вынес из торгового зала продукцию стоимостью 90 тыс рублей.

Сотрудники правоохранительных органов, к которым обратился представитель магазина, быстро поймали подозреваемого. Полицейские, как сообщает пресс-служба регионального МВД, возбудили уголовное дело по статье 158 УК РФ "Кража". По информации интернет-портала "Подмосковье сегодня", если суд признает мужчину виновным, то ему может грозить до 10 лет тюрьмы. 

Полина ИВАНОВА
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