Люди ехали верхом на цистерне

Машина вылетела с дороги, опрокинулась и взорвалась. Затем бензовоз вспыхнул.

Страшное ДТП произошло в Свердловской области на трассе Карпинск-Кытлым. Водитель бензовоза согласился подвезти туристов. На цистерне ехали, по предварительной информации, семь человек, еще двое были в кабине, отмечает сайт телеканала "360". Авария случилась в 00.15 по местному времени (22.15 мск).

"Площадь пожара составила 10 кв.м. Пожарные в течение 10 минут с помощью пены ликвидировали возгорание. В бензовозе, объем которого 4,5 тысячи литров, находилось всего 500 литров топлива",

– говорится в сообщении МЧС.

Информация о погибших и пострадавших пока разнится. Жертвами, по данным ТАСС, стали четыре человека, пострадали 11.

"Всего пострадали 11 человек при взрыве бензовоза, который при отказе тормозов сошел с дороги. Четверо насмерть, которые были рядом с бензовозом",

– рассказал информагентству глава городского округа Краснотурьинск Александр Устинов.

Между тем в региональном минздраве данные о четверых погибших опровергли. Жертвами ДТП стали три человека, сообщил РИА Новости представитель ведомства Константин Шестаков.

В региональной прокуратуре заявили о семерых госпитализированных. Водителя бензовоза задержали. Как показала проверка, мужчина был пьян. В его крови нашли 0,706 промилле алкоголя. Полиция завела уголовное дело, передает информагентство со ссылкой на прокуратуру и управление МВД по региону

Ранее СМИ опубликовали список погибших и пострадавших. Предварительные данные приводит РИА ФАН.

