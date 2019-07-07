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В Сети сообщили о "минировании" аэропорта "Домодедово"

Фото: www.globallookpress.com
Бомбы также заложили в два самолета

Информацию проверяют экстренные службы.

В соцсетях появились сообщения о якобы минировании столичного аэропорта "Домодедово" и взрывных устройствах в багаже двух рейсов – до Ашхабада и Цюриха. Кроме того, еще одна бомба заложена в зоне вылета воздушной гавани, утверждается в сообщениях.

Службы аэропорта и правоохранители проверяют эти данные. Как стало известно, багаж опять отправили на досмотр. Об этом пишет "Интрефакс" со ссылкой на источник. Официальных комментариев от экстренных служб и полиции пока не поступало.

Тем временем "Говорит Москва" в телеграм-канале сообщает, что угроза взрыва оказалась ложной. Никаких опасных предметов не обнаружено, заявили в пресс-службе аэропорта.

Кристина ЧЕРНИКОВА
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