Нибиру
- Крым в опасности: Нибиру нападет на туристов
- Нибиру отступила: Земле угрожает еще одна планета
- Точка невозврата: совсем скоро Земля будет уничтожена
Информацию проверяют экстренные службы.
В соцсетях появились сообщения о якобы минировании столичного аэропорта "Домодедово" и взрывных устройствах в багаже двух рейсов – до Ашхабада и Цюриха. Кроме того, еще одна бомба заложена в зоне вылета воздушной гавани, утверждается в сообщениях.
Службы аэропорта и правоохранители проверяют эти данные. Как стало известно, багаж опять отправили на досмотр. Об этом пишет "Интрефакс" со ссылкой на источник. Официальных комментариев от экстренных служб и полиции пока не поступало.
Тем временем "Говорит Москва" в телеграм-канале сообщает, что угроза взрыва оказалась ложной. Никаких опасных предметов не обнаружено, заявили в пресс-службе аэропорта.
Альянс подыгрывает тем, кто ищет предлог выхода из ДРСМД, уверены в России
Вся надежда на главу Белого дома, считает украинский президент