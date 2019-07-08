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Привет из 90-х: в Москве произошло дерзкое ограбление

Неизвестные ограбили водителя и скрылись

В центре российской столицы злоумышленники обстреляли автомобиль, после чего напали на водителя, забрав у него сумку с деньгами и документами.

Как сообщает ТАСС, неизвестные скрылись на своей машине. Полиция их разыскивает, в городе ввели план "Перехват".

Отмечается, что сумма похищенного устанавливается.

Андрей ДОВЛАТОВ
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