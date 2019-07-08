Нибиру
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В центре российской столицы злоумышленники обстреляли автомобиль, после чего напали на водителя, забрав у него сумку с деньгами и документами.
Как сообщает ТАСС, неизвестные скрылись на своей машине. Полиция их разыскивает, в городе ввели план "Перехват".
Отмечается, что сумма похищенного устанавливается.
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