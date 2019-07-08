Не поделили дорогу: страшная авария случилась в Красноярском крае

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В Красноярском крае на 46-м километре трассы "Ачинск-Ужур-Троицкое" столкнулись автобус и грузовик.
Как сообщает РИА "Новости", в результате ДТП пострадали шесть человек.
По предварительной информации, причиной аварии стал неудачный обгон, после которого автобус не смог разминуться на встречке с "КАМАЗОМ".
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