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Не поделили дорогу: страшная авария случилась в Красноярском крае

Ранены как минимум шесть человек

В Красноярском крае на 46-м километре трассы "Ачинск-Ужур-Троицкое" столкнулись автобус и грузовик.

Как сообщает РИА "Новости", в результате ДТП пострадали шесть человек.

По предварительной информации, причиной аварии стал неудачный обгон, после которого автобус не смог разминуться на встречке с "КАМАЗОМ".



Андрей ДОВЛАТОВ
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