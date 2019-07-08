Не поделили дорогу: страшная авария случилась в Красноярском крае

Ранены как минимум шесть человек

В Красноярском крае на 46-м километре трассы "Ачинск-Ужур-Троицкое" столкнулись автобус и грузовик.

Как сообщает РИА "Новости", в результате ДТП пострадали шесть человек.

По предварительной информации, причиной аварии стал неудачный обгон, после которого автобус не смог разминуться на встречке с "КАМАЗОМ".







