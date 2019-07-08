Смерть на детской площадке: в Архангельской области ребенка придавило воротами

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В Виноградовском районе Архангельской области шестилетний мальчик погиб из-за того, что на него упали футбольные ворота.
По предварительной информации, трагедия случилась из-за того,что дети раскачивали ворота, которые в итоге упали на их товарища.
Для установления причины смерти назначена судебно– медицинская экспертиза, сообщает FlashNord.
По факту смерти ребенка возбуждено уголовное дело.
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