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Смерть на детской площадке: в Архангельской области ребенка придавило воротами

Удар в грудь был такой силы, что мальчик умер на месте

 В Виноградовском районе Архангельской области шестилетний мальчик погиб из-за того, что на него упали футбольные ворота.

По предварительной информации, трагедия случилась из-за того,что дети раскачивали ворота, которые в итоге упали на их товарища.

Для установления причины смерти назначена судебно– медицинская экспертиза, сообщает FlashNord.

По факту смерти ребенка возбуждено уголовное дело.

Андрей ДОВЛАТОВ
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