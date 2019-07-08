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Стенка на стенку: в Тбилиси сошлись две группы демонстрантов

Люди вышли на улицы, чтобы "навести порядок" в грузинской столице

В центре Тбилиси начались столкновения участников двух акций. Они проходят на проспекте Руставели перед зданием парламента и в нескольких десятках метрах у здания Дома пионеров.

Одна из сторон заявила, что собирается "навести в Тбилиси порядок", то есть, прекратить протесты с требованием отставки министра внутренних дел Грузии Гиоргия Гахария.

Как сообщает "Интерфакс", уже появились первые пострадавшие. У здания парламента протестующему против "оккупации России" разбили голову.

Отмечается, что между участниками акции выставлены кордоны полиции во избежание массовых драк.

Андрей ДОВЛАТОВ
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