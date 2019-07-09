Ничего святого: в Новгородской области грабители забили насмерть ветерана

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В Новгородской области расследуют убийство 91-летнего ветерана Великой Отечественной войны, сообщается на сайте регионального СК.
В полицию обратился сын погибшей, который рассказал, что решил проведать мать и нашел ее дома без сознания. Выяснилось, что в дом к ветерану проникли двое грабителей и избили пожилую женщину. Добычей преступников стали 100 тысяч рублей, уточняет FlashNord.
По подозрению в убийстве были задержаны двое молодых людей, с которыми сейчас работают следователи.
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