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В Ростове-на-Дону горит музыкальный театр

По предварительной информации, никто не пострадал

Крыша музыкального театра загорелась в Ростове-на-Дону, сообщает региональная пресс-служба МЧС.

Площадь пожара составляет около 200 квадратных метров. Отмечается, что людей эвакуировали из здания и в результате ЧП никто не пострадал.

Причины пожара выясняются.

Андрей ДОВЛАТОВ
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