В Ростове-на-Дону горит музыкальный театр

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Крыша музыкального театра загорелась в Ростове-на-Дону, сообщает региональная пресс-служба МЧС.
Площадь пожара составляет около 200 квадратных метров. Отмечается, что людей эвакуировали из здания и в результате ЧП никто не пострадал.
Причины пожара выясняются.
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