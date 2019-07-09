Упала в обморок: студентке стало плохо во время встречи с Путиным

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Студентка Уральского федерального университета потеряла сознание на встрече с президентом России Владимиром Путиным, которая проходила в Екатеринбурге, сообщает URA.RU.
Путин, увидев это, попросил помочь девушке и поискать доктора, уточняет "Вечерняя Москва".
"Думаю, что ничего серьезного нет", -– сказал глава государства, продолжив отвечать на вопросы студентов.
Позднее выяснилось,что девушке не потребовалась госпитализация. Как рассказали изданию в пресс-службе университета, с ней "все в порядке".
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