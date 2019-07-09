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Упала в обморок: студентке стало плохо во время встречи с Путиным

Девушку вывели из зала, но госпитализация ей не потребовалась

Студентка Уральского федерального университета потеряла сознание на встрече с президентом России Владимиром Путиным, которая проходила в Екатеринбурге, сообщает URA.RU.

Путин, увидев это, попросил помочь девушке и поискать доктора, уточняет "Вечерняя Москва".

"Думаю, что ничего серьезного нет", -– сказал глава государства, продолжив отвечать на вопросы студентов.

Позднее выяснилось,что девушке не потребовалась госпитализация. Как рассказали изданию в пресс-службе университета, с ней "все в порядке".

Андрей ДОВЛАТОВ
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