Пилот упал в обморок: самолет из Черногории не долетел до Москвы

Воздушное судно пришлось экстренно сажать в Калуге

ЧП произошло с пассажирским лайнером авиакомпании Montenegro Airlines. Во время рейса из Тивата в Москву первому пилоту стало плохо. Мужчина упал в обморок. В результате до Домодедова самолет не долетел – пришлось садиться в Калуге.

Посадка прошла благополучно, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в авиационных службах. Никто не пострадал.

Позже информагентству сообщили, что пилота отвезли в больницу.

"Пилот пришел в сознание и сам дошел до машины скорой помощи, его отвезли в больницу", – рассказали в калужском аэропорту.

