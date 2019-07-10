Пилот упал в обморок: самолет из Черногории не долетел до Москвы

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ЧП произошло с пассажирским лайнером авиакомпании Montenegro Airlines. Во время рейса из Тивата в Москву первому пилоту стало плохо. Мужчина упал в обморок. В результате до Домодедова самолет не долетел – пришлось садиться в Калуге.
Посадка прошла благополучно, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в авиационных службах. Никто не пострадал.
Позже информагентству сообщили, что пилота отвезли в больницу.
"Пилот пришел в сознание и сам дошел до машины скорой помощи, его отвезли в больницу", – рассказали в калужском аэропорту.
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