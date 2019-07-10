Опасная встречка: в Ярославской области случилось крупное ДТП

Пострадали шесть человек

В Рыбинском районе Ярославской области произошла авария с участием автобуса ПАЗ и эвакуатора. В результате ДТП травмы получили шесть человек.

"Водитель эвакуатора не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автобусом, который перевозил рабочих", -– рассказали ТАСС в региональной пресс-службе УМВД.

Состояние водителя оценивается медиками как тяжелое. Жизни остальных пострадавших ничего не угрожает.