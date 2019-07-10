Опасная встречка: в Ярославской области случилось крупное ДТП

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В Рыбинском районе Ярославской области произошла авария с участием автобуса ПАЗ и эвакуатора. В результате ДТП травмы получили шесть человек.
"Водитель эвакуатора не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автобусом, который перевозил рабочих", -– рассказали ТАСС в региональной пресс-службе УМВД.
Состояние водителя оценивается медиками как тяжелое. Жизни остальных пострадавших ничего не угрожает.
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