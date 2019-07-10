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В Барнауле горит многоэтажка

Людей успели эвакуировать

Шестиэтажный дом загорелся в Барнауле, сообщает ТАСС. Известно, что пожар начался в квартире на пятом этаже и ушел под крышу. 

При этом спасатели вывели всех людей из здания, в том числе спасены и жильцы горящей квартиры.

Площадь пожара составляет 400 квадратных метров. Его причины пока неизвестны.

Андрей ДОВЛАТОВ
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