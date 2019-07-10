В Барнауле горит многоэтажка

Нибиру
- Крым в опасности: Нибиру нападет на туристов
- Нибиру отступила: Земле угрожает еще одна планета
- Точка невозврата: совсем скоро Земля будет уничтожена
303 новости
Шестиэтажный дом загорелся в Барнауле, сообщает ТАСС. Известно, что пожар начался в квартире на пятом этаже и ушел под крышу.
При этом спасатели вывели всех людей из здания, в том числе спасены и жильцы горящей квартиры.
Площадь пожара составляет 400 квадратных метров. Его причины пока неизвестны.
Инциденты в Солсбери и Эймсбери оказались подозрительно похожи
Дочь военнослужащего из Донбасса отрицает его причастность к крушению MH17