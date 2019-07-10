Торговца детьми схватили в Москве

За ребенка злоумышленник просил полмиллиона рублей

В столице задержан мужчина, который пытался превратить в живой "товар" шестнадцатилетнюю девушку, с которой делец познакомился по переписке в соцсети. Торговец пытался продать ребенка за полмиллиона рублей.

Для осуществления сделки злоумышленник перевез "жертву" из другого региона, рассказали в Следственном комитете.

"Подозреваемый, находясь в кафе, расположенном на востоке Москвы, из корыстных побуждений осуществил продажу несовершеннолетней 2003 года рождения за 500 тыс. рублей",

— говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Возбуждено уголовное дело. Задержанного ожидает наказание за "Торговлю людьми".