Торговца детьми схватили в Москве

Нибиру
- Крым в опасности: Нибиру нападет на туристов
- Нибиру отступила: Земле угрожает еще одна планета
- Точка невозврата: совсем скоро Земля будет уничтожена
В столице задержан мужчина, который пытался превратить в живой "товар" шестнадцатилетнюю девушку, с которой делец познакомился по переписке в соцсети. Торговец пытался продать ребенка за полмиллиона рублей.
Для осуществления сделки злоумышленник перевез "жертву" из другого региона, рассказали в Следственном комитете.
"Подозреваемый, находясь в кафе, расположенном на востоке Москвы, из корыстных побуждений осуществил продажу несовершеннолетней 2003 года рождения за 500 тыс. рублей",
— говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
Возбуждено уголовное дело. Задержанного ожидает наказание за "Торговлю людьми".
Инциденты в Солсбери и Эймсбери оказались подозрительно похожи
Дочь военнослужащего из Донбасса отрицает его причастность к крушению MH17