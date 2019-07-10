"Это кошмар": Подмосковье завалили свиными головами

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В лесу у деревни Торбеево Люберецкого района обнаружена свалка свиных голов и пропавшей красной икры. Соответствующее сообщение появилось в Instagram. Авторы фотографий выложили их в надежде, что снимки "увидят, кто надо".
"Такие отходы должны быть утилизированы должным образом! Вроде, их закапывают. Это кошмар, беспредел", – в таком ключе реагировали интернет-пользователи.
К ликвидации отходов оперативно присоединились эксперты по защите окружающей среды и собственник территории, пишет "Подмосковье сегодня". Однако виновных лиц найти не удалось, поскольку лес не оборудован камерами слежения.
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