"Это кошмар": Подмосковье завалили свиными головами

Жуткое зрелище взорвало Сеть

В лесу у деревни Торбеево Люберецкого района обнаружена свалка свиных голов и пропавшей красной икры. Соответствующее сообщение появилось в Instagram. Авторы фотографий выложили их в надежде, что снимки "увидят, кто надо".

"Такие отходы должны быть утилизированы должным образом! Вроде, их закапывают. Это кошмар, беспредел", – в таком ключе реагировали интернет-пользователи.

К ликвидации отходов оперативно присоединились эксперты по защите окружающей среды и собственник территории, пишет "Подмосковье сегодня". Однако виновных лиц найти не удалось, поскольку лес не оборудован камерами слежения.