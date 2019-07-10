Грабил дачников: в Подмосковье орудовал серийный вор

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В Павловском Посаде задержан местный житель. Его подозревают в серии краж в садовых товариществах.
Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области 28-летний мужчина воровал из дачных домиков бытовую технику. Его причастность к семи эпизодам установлена.
Общая сумма похищенного превышает 150 тыс. рублей, уточняет "Подмосковье сегодня". Возбуждено уголовное дело. Злоумышленнику грозит до 10 лет лишения свободы.
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