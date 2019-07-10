Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Грабил дачников: в Подмосковье орудовал серийный вор

Молодой мужчина выносил бытовую технику

В Павловском Посаде задержан местный житель. Его подозревают в серии краж в садовых товариществах. 

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области 28-летний мужчина воровал из дачных домиков бытовую технику. Его причастность к семи эпизодам установлена.

Общая сумма похищенного превышает 150 тыс. рублей, уточняет "Подмосковье сегодня". Возбуждено уголовное дело. Злоумышленнику грозит до 10 лет лишения свободы. 

Ксения АНДРЕЕВА
новости партнеров
Загрузка...

"Удивительные совпадения": действия медиков выдали неувязку в деле Скрипалей

Инциденты в Солсбери и Эймсбери оказались подозрительно похожи

"Следы инъекций": похищенного ополченца Цемаха били и пытали в СБУ

Дочь военнослужащего из Донбасса отрицает его причастность к крушению MH17

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей