Грабил дачников: в Подмосковье орудовал серийный вор

Молодой мужчина выносил бытовую технику

В Павловском Посаде задержан местный житель. Его подозревают в серии краж в садовых товариществах.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области 28-летний мужчина воровал из дачных домиков бытовую технику. Его причастность к семи эпизодам установлена.

Общая сумма похищенного превышает 150 тыс. рублей, уточняет "Подмосковье сегодня". Возбуждено уголовное дело. Злоумышленнику грозит до 10 лет лишения свободы.