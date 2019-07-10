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Собака бывает кусачей: ребенка в Дмитрове покалечила злая овчарка

Восьмилетний мальчик с многочисленными ранами и переломом попал на больничную койку

На школьника в Подмосковье во время прогулки с мамой напала большая собака. Хозяин свирепой овчарки выгуливал ее без намордника.

В итоге она вырвалась из ошейника и покусала восьмилетнего ребенка. Мальчика госпитализировали с многочисленными ранами плеча и шеи и переломом костей предплечья.

По данному факту возбуждено уголовное дело, ведется расследование, говорится в релизе на сайте ГСУ СК России по Подмосковью. Место ЧП осмотрено, пострадавший, его законные представители и владелец собаки допрошены. 

Последний вряд ли избежит наказания, пояснили юристы корреспонденту "Подмосковье сегодня"

Ксения АНДРЕЕВА
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