Собака бывает кусачей: ребенка в Дмитрове покалечила злая овчарка

Восьмилетний мальчик с многочисленными ранами и переломом попал на больничную койку

На школьника в Подмосковье во время прогулки с мамой напала большая собака. Хозяин свирепой овчарки выгуливал ее без намордника.

В итоге она вырвалась из ошейника и покусала восьмилетнего ребенка. Мальчика госпитализировали с многочисленными ранами плеча и шеи и переломом костей предплечья.

По данному факту возбуждено уголовное дело, ведется расследование, говорится в релизе на сайте ГСУ СК России по Подмосковью. Место ЧП осмотрено, пострадавший, его законные представители и владелец собаки допрошены.

Последний вряд ли избежит наказания, пояснили юристы корреспонденту "Подмосковье сегодня".