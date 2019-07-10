Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Обматерил и облил бензином: житель Петербурга напал на чиновников

Злоумышленника задержали

В культурной столице России молодой мужчина повел себя по-хамски и агрессивно. Инцидент произошел в здании на улице Доблести, где сотрудники комитета по контролю за имуществом проверяли законность несанкционированной постройки. 

Мужчина был в компании неустановленных лиц. Он облил проверяющих бензином, одному из "жертв" жидкость попала прямо в лицо. 

"Также ударил одного из сотрудников. Кроме того, высказывал в адрес сотрудников оскорбления грубой нецензурной бранью", – уточняет пресс-служба ГСУСК РФ по Санкт-Петербургу. 

Злоумышленник задержан. На него заведено уголовное дело за оскорбление и применение насилия в отношении представителя власти.  

"В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения и предъявлении ему обвинения", – пояснили в ведомстве. 

Выясняются все обстоятельства произошедшего, устанавливаются соучастники преступления. 

Ксения АНДРЕЕВА
новости партнеров
Загрузка...

"Удивительные совпадения": действия медиков выдали неувязку в деле Скрипалей

Инциденты в Солсбери и Эймсбери оказались подозрительно похожи

"Следы инъекций": похищенного ополченца Цемаха били и пытали в СБУ

Дочь военнослужащего из Донбасса отрицает его причастность к крушению MH17

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей