Обматерил и облил бензином: житель Петербурга напал на чиновников

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В культурной столице России молодой мужчина повел себя по-хамски и агрессивно. Инцидент произошел в здании на улице Доблести, где сотрудники комитета по контролю за имуществом проверяли законность несанкционированной постройки.
Мужчина был в компании неустановленных лиц. Он облил проверяющих бензином, одному из "жертв" жидкость попала прямо в лицо.
"Также ударил одного из сотрудников. Кроме того, высказывал в адрес сотрудников оскорбления грубой нецензурной бранью", – уточняет пресс-служба ГСУСК РФ по Санкт-Петербургу.
Злоумышленник задержан. На него заведено уголовное дело за оскорбление и применение насилия в отношении представителя власти.
"В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения и предъявлении ему обвинения", – пояснили в ведомстве.
Выясняются все обстоятельства произошедшего, устанавливаются соучастники преступления.
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