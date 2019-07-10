Обматерил и облил бензином: житель Петербурга напал на чиновников

Злоумышленника задержали

В культурной столице России молодой мужчина повел себя по-хамски и агрессивно. Инцидент произошел в здании на улице Доблести, где сотрудники комитета по контролю за имуществом проверяли законность несанкционированной постройки.

Мужчина был в компании неустановленных лиц. Он облил проверяющих бензином, одному из "жертв" жидкость попала прямо в лицо.

"Также ударил одного из сотрудников. Кроме того, высказывал в адрес сотрудников оскорбления грубой нецензурной бранью", – уточняет пресс-служба ГСУСК РФ по Санкт-Петербургу.

Злоумышленник задержан. На него заведено уголовное дело за оскорбление и применение насилия в отношении представителя власти.

"В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения и предъявлении ему обвинения", – пояснили в ведомстве.



Выясняются все обстоятельства произошедшего, устанавливаются соучастники преступления.