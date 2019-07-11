Сгорели заживо: страшный пожар случился в Новосибирской области

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В селе Целинное Коченевского района Новосибирской области загорелся частный дом, в результате чего три человека погибли и один пострадал, сообщает региональная пресс-служба МЧС.
Спасателям удалось локализовать огонь только через час после прибытия на место происшествия. Все жертвы – несовершеннолетние. Спасатели обнаружили тела детей пяти, шести и шестнадцати лет, уточняет телеканал "360". Выжила лишь женщина 1958 года рождения, ее госпитализировали с многочисленными ожогами.
Причины пожара выясняются.
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