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Сгорели заживо: страшный пожар случился в Новосибирской области

В огне погибли трое детей

  В селе Целинное Коченевского района Новосибирской области загорелся частный дом, в результате чего три человека погибли и один пострадал, сообщает региональная пресс-служба МЧС.

Спасателям  удалось локализовать огонь только через час после прибытия на место происшествия. Все жертвы – несовершеннолетние. Спасатели обнаружили тела детей пяти, шести и шестнадцати лет, уточняет телеканал "360". Выжила лишь женщина 1958 года рождения, ее госпитализировали с многочисленными ожогами.

Причины пожара выясняются.

Андрей ДОВЛАТОВ
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