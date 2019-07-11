Вспышка вирусной инфекции произошла в диспансере под Хабаровском

Пострадали более 200 человек

В психоневрологическом диспансере в хабаровском поселке Эльбан зафиксировано более 200 случаев отравления пациентов.

Как уточняет телеканал "360", ЧП случилось из-за вспышки кишечной инфекции. Отмечается, что 19 из заразившихся доставили в больницу Амурска.

Прокуратура проводит проверку по факту произошедшего.