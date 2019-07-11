СМИ: российские дипломаты попали в аварию в Албании

Нибиру
- Крым в опасности: Нибиру нападет на туристов
- Нибиру отступила: Земле угрожает еще одна планета
- Точка невозврата: совсем скоро Земля будет уничтожена
304 новости
Автомобиль посольства РФ в Албании попал в аварию между городами Рогожина и Кавая.
Как сообщает Albanian Daily News, легковушка вылетела с трассы, в результате чего пострадали два человека.
Уточняется, что один из получивших ранения людей является сотрудником диппредставительства в Тиране.
При этом в российском посольстве пока никак не прокомментировали данный инцидент.
Инциденты в Солсбери и Эймсбери оказались подозрительно похожи
Дочь военнослужащего из Донбасса отрицает его причастность к крушению MH17