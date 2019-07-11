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СМИ: российские дипломаты попали в аварию в Албании

Два человека были ранены

Автомобиль посольства РФ в Албании попал в аварию между городами Рогожина и Кавая.

Как сообщает Albanian Daily News, легковушка вылетела с трассы, в результате чего пострадали два человека.

Уточняется, что один из получивших ранения людей является сотрудником диппредставительства в Тиране.

При этом в российском посольстве пока никак не прокомментировали данный инцидент.

Андрей ДОВЛАТОВ
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