СМИ: российские дипломаты попали в аварию в Албании

Два человека были ранены

Автомобиль посольства РФ в Албании попал в аварию между городами Рогожина и Кавая.

Как сообщает Albanian Daily News, легковушка вылетела с трассы, в результате чего пострадали два человека.

Уточняется, что один из получивших ранения людей является сотрудником диппредставительства в Тиране.

При этом в российском посольстве пока никак не прокомментировали данный инцидент.