В многоэтажке в Москве взорвался газ

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На северо-востоке российской столицы в панельном 12-этажном доме взорвался газовый баллон, сообщает ТАСС.
Отмечается, что произошел хлопок газовоздушной смеси двух баллонов с ацетиленом.
По предварительной информации, здание не повреждено. Жильцов дома эвакуировали.
Позднее выяснилось, что причиной ЧП стала ошибка рабочих при ведении сварочных работ на одном из этажей.
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