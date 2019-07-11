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В многоэтажке в Москве взорвался газ

Идет эвакуация жильцов

На северо-востоке российской столицы в панельном 12-этажном доме взорвался газовый баллон, сообщает ТАСС.

Отмечается, что произошел хлопок газовоздушной смеси двух баллонов с ацетиленом. 

По предварительной информации, здание не повреждено. Жильцов дома эвакуировали.

Позднее выяснилось, что причиной ЧП стала ошибка рабочих при ведении сварочных работ на одном из этажей.

Андрей ДОВЛАТОВ
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