В многоэтажке в Москве взорвался газ

Идет эвакуация жильцов

На северо-востоке российской столицы в панельном 12-этажном доме взорвался газовый баллон, сообщает ТАСС.

Отмечается, что произошел хлопок газовоздушной смеси двух баллонов с ацетиленом.

По предварительной информации, здание не повреждено. Жильцов дома эвакуировали.

Позднее выяснилось, что причиной ЧП стала ошибка рабочих при ведении сварочных работ на одном из этажей.