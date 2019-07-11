Помогали итальянской мафии: в Уругвае схватили россиян

По версии правоохранителей, граждане РФ спланировали побег "крестного отца" из тюрьмы

Стражи правопорядка латиноамериканской республики действовали в связке с Интерполом. Совместными усилиями им удалось выйти на след и задержать двоих россиян, которые подозреваются в пособничестве итальянскому мафиози Рокко Морабито.

По версии правоохранителей, команда из шести человек спланировала побег "крестного отца" из тюрьмы. Среди помощников были арестованные в Уругвае граждане РФ, передает Ecos, ссылаясь на информацию осведомителя.

В группировку поддержки входил всего один итальянец, трое остальных – иностранцы. Морабито сбежал из мест, не столь отдаленных, в двадцатых числах июня, напоминает "Газета.Ru". Его поиски не прекращаются. Гангстер является одним из самых разыскиваемых преступников.

В 2017 году мафиози был отправлен за решетку за торговлю наркотиков. Перед побегом он ожидал экстрадиции на родину.