Жуткий пожар: в Подмосковье горит Северная ТЭЦ

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Пламя бушует на Северной ТЭЦ Московской области. Пожаром охвачена огромная площадь.
Огонь можно увидеть из разных районов столицы. Пользователи соцсетей охотно делятся фотографиями и видео с пятидесятиметровым факелом, сделанными в разных точках Москвы.
По сообщению экстренных служб, причиной жуткого зрелища в деревне Челобитьево городского округа Мытищи стало возгорание газовой заправки на территории ТЭЦ. Пламенем охвачены емкости с топливом, пишет телеграмм-канала "Раньше всех. Ну почти".
Поблизости расположен торговый центр "Июнь". К месту происшествия направляются более 10 пожарных расчетов, передает ТАСС, уточняя, что причиной пожара мог стать взрыв.
По последним данным, на место ЧП выдвинулась подмога, приводится в готовность авиация. Существует угроза распространения огня на соседние здания, в том числе на строящееся общежитие.
По предварительной информации, пострадавших пока нет.
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