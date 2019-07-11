Жуткий пожар: в Подмосковье горит Северная ТЭЦ

Огонь полыхает в районе пересечения Волковского и Осташковского шоссе

Пламя бушует на Северной ТЭЦ Московской области. Пожаром охвачена огромная площадь.

Огонь можно увидеть из разных районов столицы. Пользователи соцсетей охотно делятся фотографиями и видео с пятидесятиметровым факелом, сделанными в разных точках Москвы.

По сообщению экстренных служб, причиной жуткого зрелища в деревне Челобитьево городского округа Мытищи стало возгорание газовой заправки на территории ТЭЦ. Пламенем охвачены емкости с топливом, пишет телеграмм-канала "Раньше всех. Ну почти".

Поблизости расположен торговый центр "Июнь". К месту происшествия направляются более 10 пожарных расчетов, передает ТАСС, уточняя, что причиной пожара мог стать взрыв.

По последним данным, на место ЧП выдвинулась подмога, приводится в готовность авиация. Существует угроза распространения огня на соседние здания, в том числе на строящееся общежитие.

По предварительной информации, пострадавших пока нет.

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