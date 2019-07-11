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Огненное пеплище: что происходит на месте пожара в Подмосковье

Кадр youtube.com Кадр youtube.com
Фото: Елена Аксенова/ТАСС Фото: Елена Аксенова/ТАСС Кадр youtube.com
Огонь тушат с вертолетов и пожарных поездов

Восемь человек пострадали от огня на теплоэлектроцентрали "Северная" в подмосковных Мытищах. Ранее сообщалось, что травмы получили 7 человек.

Фото: Елена Аксенова/ТАСС

"У всех ожоги первой и второй степени. Сейчас им оказывается медицинская помощь", –

рассказали ТАСС в Центре медицины катастроф.

Кадр youtube.com

Пожару присвоен третий, повышенный уровень сложности, так как существует опасность его распространения на здание общежития, строящееся по соседству. Власти Москвы направили 50 единиц спецтехники для помощи в ликвидации пожара. С огнем борются 157 человек, 2 пожарных вертолета и 2 пожарных поезда. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев взял ЧП под личный контроль.Фото: Елена Аксенова/ТАСС

Минэнерго сообщает, что рисков нарушения энергоснабжения потребителей нет, хотя станция снижает до нуля мощность выработки электроэнергии. Для обеспечения надежности энергоснабжения потребителей увеличена мощность генерации на других работающих станциях.

По последним данным оперативного штаба на месте ЧП, интенсивность пожара на ТЭЦ снижается. В пресс-службе "Мосэнерго" агентству сообщили, что оборудование ТЭЦ-27 не пострадало от огня. 

В настоящее время факельное горение на газовой станции и газопроводе на территории ТЭЦ ликвидировано. Площадь возгорания составляет 800 кв. метров, сообщает РИА "Новости".

Кадр youtube.com

Валентина МАЙОРОВА
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