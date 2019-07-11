Вслед за женой: в Москве арестован госизменник

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В государственной измене подозревается житель Калиниграда Константин Антонц. Сегодня, 11 июля, Лефортовский суд Москвы взял мужчину под стражу.
В заключении он пробудет до 3 сентября, рассказали ТАСС в пресс-службе суда. Известно, что ранее по делу о госизмене была задержана супруга Антонца Антонина Зимина. Известно, что она работала экспертом МИДовского "Клуба друзей фонда Горчакова" и "заведовала" странами Балтии.
Информация, в чем конкретно подозреваются супруги, не разглашается.
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