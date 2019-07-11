Вслед за женой: в Москве арестован госизменник

Мужчина задержан до сентября

В государственной измене подозревается житель Калиниграда Константин Антонц. Сегодня, 11 июля, Лефортовский суд Москвы взял мужчину под стражу.

В заключении он пробудет до 3 сентября, рассказали ТАСС в пресс-службе суда. Известно, что ранее по делу о госизмене была задержана супруга Антонца Антонина Зимина. Известно, что она работала экспертом МИДовского "Клуба друзей фонда Горчакова" и "заведовала" странами Балтии.

Информация, в чем конкретно подозреваются супруги, не разглашается.