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Дым и запах резины: в Перми загорелся рынок

Огонь охватил кафе и перекинулся на мечеть

В Перми произошел пожар на территории местного Центрального рынка, к которому направляются спасатели. Информации о пострадавших пока нет.

Как передает telegram-канал "Говорит Москва", очевидцы рассказывают о том, что с рынка валит густой черный дым и пахнет резиной.

По информации регионального отделения газеты "Комсомольская правда", дым видно с другого конца города. Видео пожара опубликовал житель города в сообществе "Вконтакте" "Подслушано Пермь". 

Как рассказали в пресс-службе МЧС Перми РИА Новостям, на улице Эпроновской спасатели, а это 39 человек, у которых 15 единиц техники, ликвидировали открытый огонь на крыше торговых рядов. Специалисты выясняют причину пожара площадью 300 квадратных метров. 

Полина ИВАНОВА
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