Дым и запах резины: в Перми загорелся рынок

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В Перми произошел пожар на территории местного Центрального рынка, к которому направляются спасатели. Информации о пострадавших пока нет.
Как передает telegram-канал "Говорит Москва", очевидцы рассказывают о том, что с рынка валит густой черный дым и пахнет резиной.
По информации регионального отделения газеты "Комсомольская правда", дым видно с другого конца города. Видео пожара опубликовал житель города в сообществе "Вконтакте" "Подслушано Пермь".
Как рассказали в пресс-службе МЧС Перми РИА Новостям, на улице Эпроновской спасатели, а это 39 человек, у которых 15 единиц техники, ликвидировали открытый огонь на крыше торговых рядов. Специалисты выясняют причину пожара площадью 300 квадратных метров.
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