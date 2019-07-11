Вылетевший в Париж самолет вернулся обратно в Санкт-Петербург

На борту возникли технические неисправности

В аэропорт "Пулково" вернулся самолет компании "Россия", который должен был долететь до Парижа. По данным онлайн-табло, рейс номер 6635 был отправлен в Париж в 9:18, но не долетев до территории Швеции, самолет сделал разворот.

FlashNord сообщает, что резервный борт вылетел из Санкт-Петербурга около 14:00.