Вылетевший в Париж самолет вернулся обратно в Санкт-Петербург

Нибиру
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В аэропорт "Пулково" вернулся самолет компании "Россия", который должен был долететь до Парижа. По данным онлайн-табло, рейс номер 6635 был отправлен в Париж в 9:18, но не долетев до территории Швеции, самолет сделал разворот.
FlashNord сообщает, что резервный борт вылетел из Санкт-Петербурга около 14:00.
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