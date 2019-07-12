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На Белоярской АЭС отключили энергоблок

Фото: Донат Сорокин/ТАСС
Защитная система среагировала из-за сигнала о неполадке

Четвертый энергоблок Белоярской атомной электростанции отключили от сети в целях безопасности, его мощность снизилась по штатному алгоритму. Об этом рассказали в пресс-службе станции.

"Если где-то проскакивает сигнал неполадки, то срабатывает защита. Сработала автоматика",

цитируют представителей АЭС РИА Новости.

Сообщается, что энергоблок находится в полуразгруженном состоянии. При этом отклонений от норм безопасности специалисты не наблюдают, а событию присвоили значение "0" по международной шкале INES, которое означает, что значимости с точки зрения безопасности нет.

Сотрудники АЭС выясняют причины произошедшего, чтобы их устранить, после этого энергоблок вновь заработает и начнет производить энергию. Радиация в Заречном, где находится БАЭС, находится в пределах нормы. 

Полина ИВАНОВА
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