Защитная система среагировала из-за сигнала о неполадке

Четвертый энергоблок Белоярской атомной электростанции отключили от сети в целях безопасности, его мощность снизилась по штатному алгоритму. Об этом рассказали в пресс-службе станции.

"Если где-то проскакивает сигнал неполадки, то срабатывает защита. Сработала автоматика",

– цитируют представителей АЭС РИА Новости.

Сообщается, что энергоблок находится в полуразгруженном состоянии. При этом отклонений от норм безопасности специалисты не наблюдают, а событию присвоили значение "0" по международной шкале INES, которое означает, что значимости с точки зрения безопасности нет.

Сотрудники АЭС выясняют причины произошедшего, чтобы их устранить, после этого энергоблок вновь заработает и начнет производить энергию. Радиация в Заречном, где находится БАЭС, находится в пределах нормы.