Нибиру
- Крым в опасности: Нибиру нападет на туристов
- Нибиру отступила: Земле угрожает еще одна планета
- Точка невозврата: совсем скоро Земля будет уничтожена
В столице начался третий крупный пожар за 2 дня: на этот раз загорелся Российский государственный архив литературы и искусства.
По сообщению РИА "Новости", людей выводят из здания.
"Задымление произошло на четвертом этаже этого здания. Пожарные прибыли, ищут очаг задымления. Сотрудники учреждения эвакуированы", –
рассказал ТАСС источник в экстренных службах.
В пресс-службе столичного главка МЧС агентству подтвердили, что сотрудники ведомства прибыли к зданию госархива литературы на Выборгской улице. По предварительным данным, очаг возгорания может быть в вентиляционной шахте.
Государственный архив – самое крупное в России собрание документов по истории культуры.
Украинские патриоты набросились на своего президента