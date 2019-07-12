В Москве загорелось здание государственного архива

Людей эвакуируют из помещения

В столице начался третий крупный пожар за 2 дня: на этот раз загорелся Российский государственный архив литературы и искусства.

По сообщению РИА "Новости", людей выводят из здания.

"Задымление произошло на четвертом этаже этого здания. Пожарные прибыли, ищут очаг задымления. Сотрудники учреждения эвакуированы", –

рассказал ТАСС источник в экстренных службах.

В пресс-службе столичного главка МЧС агентству подтвердили, что сотрудники ведомства прибыли к зданию госархива литературы на Выборгской улице. По предварительным данным, очаг возгорания может быть в вентиляционной шахте.



Государственный архив – самое крупное в России собрание документов по истории культуры.