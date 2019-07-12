Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

В Москве загорелось здание государственного архива

Людей эвакуируют из помещения

В столице начался третий крупный пожар за 2 дня: на этот раз загорелся Российский государственный архив литературы и искусства.

По сообщению РИА "Новости", людей выводят из здания.

"Задымление произошло на четвертом этаже этого здания. Пожарные прибыли, ищут очаг задымления. Сотрудники учреждения эвакуированы", –

рассказал ТАСС источник в экстренных службах.

В пресс-службе столичного главка МЧС агентству подтвердили, что сотрудники ведомства прибыли к зданию госархива литературы на Выборгской улице. По предварительным данным, очаг возгорания может быть в вентиляционной шахте. 

Государственный архив – самое крупное в России собрание документов по истории культуры.

Валентина МАЙОРОВА
новости партнеров
Загрузка...

Стоит на растяжке: разговор с Путиным дорого обошелся Зеленскому

Украинские патриоты набросились на своего президента

"Страховка": отказ от "Северного потока – 2" больно ударит по европейцам

Цены на голубое топливо подскочат до небес

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей