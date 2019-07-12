Из-за семейной ссоры в Якутии расстреляли сотрудника Росгвардии

Местный житель открыл огонь по правоохранителям

Жертвой стрельбы стал сотрудник Росгвардии. Ранение получил полицейский.

ЧП случилось в городе Среднеколымск. Жена стрелка попросила о помощи из-за разгоревшегося семейного конфликта. Однако прибывших унять буйного мужчину правоохранителей встретили стрельбой. Убив одного человека и ранив второго, местный житель покончил с собой. Об этом говорится на сайте СУ СК по республике.