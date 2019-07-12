Из-за семейной ссоры в Якутии расстреляли сотрудника Росгвардии

Нибиру
- Крым в опасности: Нибиру нападет на туристов
- Нибиру отступила: Земле угрожает еще одна планета
- Точка невозврата: совсем скоро Земля будет уничтожена
307 новости
Жертвой стрельбы стал сотрудник Росгвардии. Ранение получил полицейский.
ЧП случилось в городе Среднеколымск. Жена стрелка попросила о помощи из-за разгоревшегося семейного конфликта. Однако прибывших унять буйного мужчину правоохранителей встретили стрельбой. Убив одного человека и ранив второго, местный житель покончил с собой. Об этом говорится на сайте СУ СК по республике.
Украинские патриоты набросились на своего президента