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Из-за семейной ссоры в Якутии расстреляли сотрудника Росгвардии

Местный житель открыл огонь по правоохранителям

Жертвой стрельбы стал сотрудник Росгвардии. Ранение получил полицейский.

ЧП случилось в городе Среднеколымск. Жена стрелка попросила о помощи  из-за разгоревшегося семейного конфликта. Однако прибывших унять буйного мужчину правоохранителей встретили стрельбой. Убив одного человека и ранив второго, местный житель покончил с собой. Об этом говорится на сайте СУ СК по республике.

Кристина ЧЕРНИКОВА
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