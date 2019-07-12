Смерть за рулем: в Подмосковье на скорости заснул дальнобойщик

Нибиру
- Крым в опасности: Нибиру нападет на туристов
- Нибиру отступила: Земле угрожает еще одна планета
- Точка невозврата: совсем скоро Земля будет уничтожена
307 новости
На Ярославском шоссе произошло смертельное ДТП. По словам очевидцев, большегруз резко свернул с дороги под Сергиевым Посадом. Тягач влетел в отбойник, после чего, врезавшись в опору моста, остановился.
Предположительно, 37-летний водитель, который скончался на месте аварии, уснул за рулем. Близкие погибшего рассказали, что он был аккуратным и внимательным шофером.
"Для всей семьи – это большой шок",
– сообщила родственница водителя корреспонденту "Подмосковье сегодня".
Украинские патриоты набросились на своего президента