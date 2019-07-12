Смерть за рулем: в Подмосковье на скорости заснул дальнобойщик

Тягач врезался в опору моста. Водитель погиб на месте

На Ярославском шоссе произошло смертельное ДТП. По словам очевидцев, большегруз резко свернул с дороги под Сергиевым Посадом. Тягач влетел в отбойник, после чего, врезавшись в опору моста, остановился.

Предположительно, 37-летний водитель, который скончался на месте аварии, уснул за рулем. Близкие погибшего рассказали, что он был аккуратным и внимательным шофером.

"Для всей семьи – это большой шок",

– сообщила родственница водителя корреспонденту "Подмосковье сегодня".

