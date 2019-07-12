Пил воду из лужи: пенсионер из Коми почти неделю провел в лесу

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В Коми отыскали заблудившегося грибника, который провел в лесу 5 дней. Пенсионер вышел на тихую охоту 7 июля.
На следующий день бдительные соседи озадачились поиском 72-летнего мужчины. К ним присоединились активисты Cыктывкарского аварийно-спасательного отряда "СПАС-Коми", передает "Комиинформ". Они вышли на след грибника, обнаружили его и довезли до дома.
Как отмечает FlashNord, пожилой мужчина отправился в лес без провианта. Чтобы утолить жаду, ему пришлось пить воду из лужи.
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