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Пил воду из лужи: пенсионер из Коми почти неделю провел в лесу

Заблудившегося мужчину спасли

В Коми отыскали заблудившегося грибника, который провел в лесу 5 дней. Пенсионер вышел на тихую охоту 7 июля. 

На следующий день бдительные соседи озадачились поиском 72-летнего мужчины. К ним присоединились активисты Cыктывкарского аварийно-спасательного отряда "СПАС-Коми", передает "Комиинформ". Они вышли на след грибника, обнаружили его и довезли до дома. 

Как отмечает FlashNord, пожилой мужчина отправился в лес без провианта. Чтобы утолить жаду, ему пришлось пить воду из лужи. 

Ксения АНДРЕЕВА
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