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В Абхазии разбился автобус с российскими туристами

Фото: МЧС РА
Погибли два человека

В Абхазии произошла страшная авария. Среди погибших – 66-летняя жительница Сыктывкара. 

Еще пятеро россиян получили ранения различной степени тяжести. Пострадавших доставили в больницу.  

Из сообщения местной прокуратуры следует, что сегодня, 12 июля, в во второй половине дня в одном из тоннелей Гагры столкнулись легковушка Honda Fit и микроавтобус Volkswagen Caravelle с туристами.

В салоне находилось шесть россиян, среди которых был ребенок, уточнил в комментарии РИА "Новости" пресс-секретарь посольства РФ в Абхазии Денис Лавриков. 

Обстоятельства произошедшего выясняются, после чего будет возбуждено уголовное дело, рассказали в прокуратуре. 

Ксения АНДРЕЕВА
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