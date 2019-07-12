В Абхазии разбился автобус с российскими туристами

Погибли два человека

В Абхазии произошла страшная авария. Среди погибших – 66-летняя жительница Сыктывкара.

Еще пятеро россиян получили ранения различной степени тяжести. Пострадавших доставили в больницу.

Из сообщения местной прокуратуры следует, что сегодня, 12 июля, в во второй половине дня в одном из тоннелей Гагры столкнулись легковушка Honda Fit и микроавтобус Volkswagen Caravelle с туристами.

В салоне находилось шесть россиян, среди которых был ребенок, уточнил в комментарии РИА "Новости" пресс-секретарь посольства РФ в Абхазии Денис Лавриков.

Обстоятельства произошедшего выясняются, после чего будет возбуждено уголовное дело, рассказали в прокуратуре.