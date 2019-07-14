На Украине рухнул вертолет

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Ми-2 разбился в Сумской области. Жертвой авиакатастрофы стал пилот. Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины.
ЧП случилось во время опрыскивания полей.
"14 июля в 15 часов 29 минут в ГСЧС поступила информация о том, что вблизи села Яблочное Великописаревского района Сумской области во время проведения работ по опрыскиванию полей произошло падение вертолета Ми-2",
– говорится на официальном сайте.
О причинах случившего пока не сообщается.
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