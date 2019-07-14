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На Украине рухнул вертолет

Пилот не выжил

Ми-2 разбился в Сумской области. Жертвой авиакатастрофы стал пилот. Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины.

ЧП случилось во время опрыскивания полей.

"14 июля в 15 часов 29 минут в ГСЧС поступила информация о том, что вблизи села Яблочное Великописаревского района Сумской области во время проведения работ по опрыскиванию полей произошло падение вертолета Ми-2",

говорится на официальном сайте.

О причинах случившего пока не сообщается.


Кристина ЧЕРНИКОВА
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