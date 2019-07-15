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Страшная авария с участием автобуса произошла в Якутии

По предварительной информации, погибли три человека

На дороге "Вилюй" в Якутии произошло лобовое столкновение грузовика с микроавтобусом. Жертвами аварии стали три человека, сообщает РИА "Новости".

Также, по предварительной информации, пять человек были ранены, уточняет телеканал "360".

Причины ДТП выясняются.

Андрей ДОВЛАТОВ
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