Пять человек сгорели в частном доме в Подмосковье

Нибиру
- Крым в опасности: Нибиру нападет на туристов
- Нибиру отступила: Земле угрожает еще одна планета
- Точка невозврата: совсем скоро Земля будет уничтожена
308 новости
При пожаре, случившемся в частном доме в подмосковном Жуковском, погибли пять человек.
"Были обнаружены тела пяти погибших – трех детей и двух женщин" , – рассказали ТАСС спасатели.
По предварительной информации, все они отправились продуктами горения. Также известно, что еще двое пострадали.
Москва не отступила в желании дать возможность жителям двух стран поговорить
Плод поможет не только в борьбе с гипертонией, но и с другими заболеваниями