Пять человек сгорели в частном доме в Подмосковье

В списке жертв - трое детей

При пожаре, случившемся в частном доме в подмосковном Жуковском, погибли пять человек.

"Были обнаружены тела пяти погибших – трех детей и двух женщин" , – рассказали ТАСС спасатели.

По предварительной информации, все они отправились продуктами горения. Также известно, что еще двое пострадали.



