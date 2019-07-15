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Пять человек сгорели в частном доме в Подмосковье

В списке жертв - трое детей

 При пожаре, случившемся в частном доме в подмосковном Жуковском, погибли пять человек.

"Были обнаружены тела пяти погибших – трех детей и двух женщин" , – рассказали ТАСС спасатели.

По предварительной информации, все они отправились продуктами горения. Также известно, что еще двое пострадали.


Андрей ДОВЛАТОВ
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