Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

"Помешал ливень": в Башкирии перевернулся пассажирский автобус

В ДТП погибло шесть человек

В Архангельском районе Башкирии опрокинулся автобус с 39 пассажирами, который следовал по маршруту Миндигулово – Набережные Челны.

"В результате дорожно-транспортного происшествия погибло 6 человек, в лечебные учреждения доставлен 21 человек, из них 2 ребенка", – указывается на сайте регионального МЧС. Как уточняется, были госпитализированы 8 пассажиров, а остальных людей врачи осмотрели и отпустили на амбулаторное лечение.

По предварительной информации, водитель не справился с управлением и автобус улетел в кювет.

При этом водитель рассказал прибывшим на место аварии сотрудникам ГИБДД, что ему "помешал сильный ливень", сообщает "URA.RU".


Андрей ДОВЛАТОВ
новости партнеров
Загрузка...

Плохой день для Зеленского: россияне объединились с украинцами. LIVE

Москва не отступила в желании дать возможность жителям двух стран поговорить

Купить легко и дешево: от повышенного давления спасет известный фрукт

Плод поможет не только в борьбе с гипертонией, но и с другими заболеваниями

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей