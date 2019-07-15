"Помешал ливень": в Башкирии перевернулся пассажирский автобус

В ДТП погибло шесть человек

В Архангельском районе Башкирии опрокинулся автобус с 39 пассажирами, который следовал по маршруту Миндигулово – Набережные Челны.

"В результате дорожно-транспортного происшествия погибло 6 человек, в лечебные учреждения доставлен 21 человек, из них 2 ребенка", – указывается на сайте регионального МЧС. Как уточняется, были госпитализированы 8 пассажиров, а остальных людей врачи осмотрели и отпустили на амбулаторное лечение.

По предварительной информации, водитель не справился с управлением и автобус улетел в кювет.

При этом водитель рассказал прибывшим на место аварии сотрудникам ГИБДД, что ему "помешал сильный ливень", сообщает "URA.RU".



