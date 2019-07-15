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Погибший в крушении вертолета был связан с Путиным

Владимир Путин. Фото: www.globallookpress.com
Авиатор был личным инструктором президента

В Подмосковье рухнула винтокрылая машина, в которой находился личный инструктор президента РФ Владимира Путина. Глава Объединенной федерации сверхлегкой авиации России Игорь Никитин в 2012 году учил летать руководителя страны на дельтаплане. Тогда же авиатор и приобрел большую известность. 

Накануне стало известно о его гибели. Вместе с Никитиным на борту вертолета Robinson находился еще один человек. Авиакатастрофа произошла неподалеку от деревни Барское-Мелечкино Московской области, сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС. На месте ЧП до глубокой ночи работали эксперты, криминалисты и следователи. 

Известно, что крылатая машина взлетела с аэродрома планерного клуба деревни Шевлино. Очевидцы рассказали, что пилот хотел посадить вертолет – вероятно, из-за поломки, пишет "Коммерсантъ". Однако попытки авиатора не увенчались успехом. Борт от удара о землю развалился. Из-за нарушения правил безопасности полета возбуждено уголовно дело. 

Семь лет назад президент поднялся в небо на мотодельтаплане в рамках проекта по спасению журавлей-стерхов на Ямале, напоминает ТАСС. Путин трижды попробовал свои силы за штурвалом летательного аппарата.  

Ксения АНДРЕЕВА
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