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В Подмосковье силовики задержали криминального авторитета Олега Шишканова.
По версии следствия, он причастен к похищению и убийству в 2012 году депутата Раменского района Подмосковья Татьяны Сидоровой, а также членов ее семьи, сообщили в пресс-службе Следственного комитета.
Также "вора в законе" проверяют на причастность к другим преступлениям.
Как уточняет "Подмосковье сегодня", помимо Шишканова задержали еще несколько криминальных авторитетов, в том числе внука Аслана Усояна, известного в преступном мире как Дед Хасан. Операции правоохранителей проходили в Люберцах и Раменском.
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