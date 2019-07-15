Он подозревается в убийстве депутата

В Подмосковье силовики задержали криминального авторитета Олега Шишканова.

По версии следствия, он причастен к похищению и убийству в 2012 году депутата Раменского района Подмосковья Татьяны Сидоровой, а также членов ее семьи, сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

Также "вора в законе" проверяют на причастность к другим преступлениям.

Как уточняет "Подмосковье сегодня", помимо Шишканова задержали еще несколько криминальных авторитетов, в том числе внука Аслана Усояна, известного в преступном мире как Дед Хасан. Операции правоохранителей проходили в Люберцах и Раменском.