В Санкт-Петербурге иномарка вылетела на тротуар

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В Северной столице на пересечении Гражданского проспекта и улицы Верности, по словам очевидцев, водитель белой машины не справился с управлением и выехал на тротуар, врезавшись в дерево, которое было недалеко от остановки. Автомобилиста и пассажира отправили в больницу в тяжелом состоянии.
Об аварии стало известно от свидетелей, разместивших информацию в группе "Вконтакте" "ДТП и ЧП | Санкт-Петербурге". Пешеходы, как передает агентство FlashNord, чудом остались целы. Причины аварии выясняются.
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