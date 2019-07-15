В Санкт-Петербурге иномарка вылетела на тротуар

В ДТП погиб один человек

В Северной столице на пересечении Гражданского проспекта и улицы Верности, по словам очевидцев, водитель белой машины не справился с управлением и выехал на тротуар, врезавшись в дерево, которое было недалеко от остановки. Автомобилиста и пассажира отправили в больницу в тяжелом состоянии.

Об аварии стало известно от свидетелей, разместивших информацию в группе "Вконтакте" "ДТП и ЧП | Санкт-Петербурге". Пешеходы, как передает агентство FlashNord, чудом остались целы. Причины аварии выясняются.