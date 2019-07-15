В Санкт-Петербурге корабль врезался в Дворцовую набережную

Информации о пострадавших пока не поступало

Судно на подводных крыльях, более известное как "Метеор", влетело в Дворцовую набережную у Эрмитажа 15 июля.

Как сообщает телеканал "78", после этого корабль, у которого повредилась носовая часть, отправился дальше.