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Трагедия в Чечне: на жилой дом рухнул самолет

Пострадали пилот и жильцы

Сегодня, 16 июля, утром в Щелковском районе Чечни произошла авиакатастрофа. Легкомоторный борт, пилот которого не справился с управлением, упал на жилой дом. 

К счастью, все участники ЧП – авиатор и еще три человека – живы, однако травмированы, передает "Интерфакс".

Жильцов случившееся повергло в шок. В состоянии психологического "удара" они доставлены в больницу, уточняет телеканал "360"

Ксения АНДРЕЕВА
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