Трагедия в Чечне: на жилой дом рухнул самолет

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Сегодня, 16 июля, утром в Щелковском районе Чечни произошла авиакатастрофа. Легкомоторный борт, пилот которого не справился с управлением, упал на жилой дом.
К счастью, все участники ЧП – авиатор и еще три человека – живы, однако травмированы, передает "Интерфакс".
Жильцов случившееся повергло в шок. В состоянии психологического "удара" они доставлены в больницу, уточняет телеканал "360".
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