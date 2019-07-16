Трагедия в Чечне: на жилой дом рухнул самолет

Пострадали пилот и жильцы

Сегодня, 16 июля, утром в Щелковском районе Чечни произошла авиакатастрофа. Легкомоторный борт, пилот которого не справился с управлением, упал на жилой дом.

К счастью, все участники ЧП – авиатор и еще три человека – живы, однако травмированы, передает "Интерфакс".

Жильцов случившееся повергло в шок. В состоянии психологического "удара" они доставлены в больницу, уточняет телеканал "360".