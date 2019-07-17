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В Подмосковье Ил-26 совершил аварийную посадку

Борт МЧС находился в воздухе порядка двух с половиной часов

Самолет вылетел в Иркутск из аэропорта Жуковский еще в 7 утра. Но продолжить полет не смог. Борт спасательного ведомства РФ несколько часов кружил в небе над Подмосковьем, сообщает "Комсомольская правда" в своем телеграмм-канале. 

Самолет МЧС вырабатывал топливо по техническим причинам. Как передает РИА "Новости" со ссылкой на экстренные службы, пилотов насторожил сработавший датчик неисправности вентиляции Ил-26. 

По предварительной информации, аварийной посадки на борту транспортного самолета ждали 13 человек. 

Через два с половиной часа борт МЧС благополучно приземлился в месте вылета. 

Ксения АНДРЕЕВА
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