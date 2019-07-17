В Подмосковье Ил-26 совершил аварийную посадку

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Самолет вылетел в Иркутск из аэропорта Жуковский еще в 7 утра. Но продолжить полет не смог. Борт спасательного ведомства РФ несколько часов кружил в небе над Подмосковьем, сообщает "Комсомольская правда" в своем телеграмм-канале.
Самолет МЧС вырабатывал топливо по техническим причинам. Как передает РИА "Новости" со ссылкой на экстренные службы, пилотов насторожил сработавший датчик неисправности вентиляции Ил-26.
По предварительной информации, аварийной посадки на борту транспортного самолета ждали 13 человек.
Через два с половиной часа борт МЧС благополучно приземлился в месте вылета.
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