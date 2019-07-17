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На шахте в Кузбассе обрушилась горная порода

Один рабочий погиб

В вентиляционном штреке шахты "Анжерская-Южная" в Кузбассе произошло ЧП 17 июля. Об этом сообщил источник в экстренных службах.

Как передает ТАСС, горноспасателей не вызывали для устранения последствий происшествия, а горняков из забоя не стали эвакуировать. По информации "Интерфакса", там находились 66 человек. Шахта продолжает работать.   

Полина ИВАНОВА
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