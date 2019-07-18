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На АЭС в Тверской области произошло ЧП

Фото: www.globallookpress.com
Остановились три энергоблока

Из-за короткого замыкания в трансформаторе на Калининской АЭС в Тверской области произошел форс-мажор. Сначала вышли из работы две высоковольтные ЛЭП. После чего на станции остановились три из четырех существующих энергоблока.

Об этом рассказали в пресс-службе "Росэнергоатома". Там заверили, что оборудование "атомки" в полном порядке, оно не пострадало.

"Реакторные установки энергоблоков №1 и 2 разгружены, реакторная установка энергоблока №4 остается на тепловой мощности и готова к набору нагрузки. Энергоблок №3 находится в работе", – говорится в релизе корпорации.  

Уточняется, что основное оборудование временно вышедших из строя энергоблоков к случившему не имеет никакого отношения. Радиационный фон в окрестностях АЭС в норме. 

Ранее ТАСС сообщал, что первый и второй энергоблоки выключились в результате замыкания "в первой системе шин 750 КВт". А на четвертый – повлиял "прорыв уплотнителя конденсатора турбины №2". Агентство проинформировали в ЕДДС города Удомля. 

Ксения АНДРЕЕВА
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